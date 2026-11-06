Десять миллионов за траву: стали известны итоги борьбы с газонами в Рязани

Прошлогодняя война рязанских автомобилистов с газонами и детскими площадками официально перешла в фазу жесткого финансового поражения. С наступлением 2026 года административные комиссии города перешли от предупреждений к тотальному подсчету ущерба, нанесенного городскому благоустройству. Об этом сообщает издание 7info .

Итог первых месяцев оказался ошеломляющим: 7 183 штрафа на общую сумму свыше десяти миллионов рублей. Причина кроется в региональном законодательстве, которое с февральской редакции четко разграничило аппетиты казны в зависимости от статуса водителя. Для обычного гражданина парковка на траве или спортплощадке в первый раз обходится в сумму от одной до трех тысяч рублей, но рецидив мгновенно поднимает планку до пяти тысяч.

Однако главная финансовая нагрузка легла на бизнес: 130 юридических лиц пополнили бюджет на 1,3 млн рублей, а за повторную привычку ставить корпоративный транспорт на цветники компаниям теперь придется выкладывать до 50 тыс. рублей.

Последствия такой жесткой математики оказались предсказуемыми — удар по карману оказался эффективнее любых экологических призывов. Массовые взыскания заставили водителей всерьез пересмотреть свои парковочные привычки, наглядно показав, что стоимость бесплатного места на газоне теперь сопоставима с месячным абонементом на платной стоянке. Таким образом, Рязань наглядно продемонстрировала, что превращение скверов в стихийные парковки теперь стоит городу десяти миллионов, а нарушителям — прямой и весьма болезненной угрозы для личного и корпоративного кошелька.

Ранее в Подмосковье водителей предупредили о штрафах за парковку на красно-белой разметке.