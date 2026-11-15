Материнский капитал к 2030 году может вырасти до ₽1,16 млн на второго ребенка

Размер материнского капитала в России к 2030 году может увеличиться до ₽875,7 тыс. на первого ребенка и ₽1,16 млн на второго. Такой прогноз представил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Как сообщает ТАСС , эксперт рассчитал предполагаемые суммы государственной поддержки с учетом дальнейшего повышения выплат.

По оценке Балынина, уже в 2027 году материнский капитал на первого ребенка может составить ₽778 488,59. В 2028 году прогнозируется увеличение до ₽809 628,13, а в 2029-м — до ₽842 013,26. К 2030 году сумма, согласно расчетам экономиста, достигнет ₽875 693,79.

Аналогичные размеры предусмотрены в прогнозе для семей, у которых право на материнский капитал возникло до 1 января 2020 года. Речь идет о соответствующих категориях получателей государственной поддержки, а не обо всех семьях без исключения. Фактическая сумма сертификата зависит от того, когда родились или были усыновлены дети и использовались ли средства ранее.

Для семей, получающих материнский капитал в связи с рождением или усыновлением второго ребенка, эксперт прогнозирует увеличение максимальной выплаты до ₽1 157 196,77 к 2030 году. Таким образом, размер государственной поддержки в предусмотренных законом случаях может превысить ₽1,15 млн. При этом приведенные цифры являются расчетным прогнозом, а не окончательно утвержденными размерами выплат.

Балынин также напомнил, что действующее законодательство предусматривает реализацию программы материнского капитала до конца 2030 года. Это означает, что семьи смогут приобретать право на соответствующую государственную поддержку в пределах установленного срока действия программы.

Окончательные размеры маткапитала в последующие годы будут зависеть от утвержденных коэффициентов индексации. Поэтому прогнозируемые суммы могут измениться, если фактические показатели инфляции окажутся выше или ниже ожидаемых. При этом уже выданные сертификаты также подлежат индексации в части неиспользованного остатка средств.