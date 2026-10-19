Пляжи Паттайи освобождают от нелегальных лежаков: что изменится для туристов?

Pattaya Mail: в Паттайе начали конфискацию нелегальных лежаков

Общество

В Паттайе муниципальные службы начали кампанию по освобождению пляжей от самовольно расставленных лежаков, ковриков и другого инвентаря, который местные жители сдают в аренду без разрешения. Рейды стали ответом на жалобы туристов, которым не хватало места на бесплатном песке. Об этом пишет Pattaya Mail.

Муниципальные инспекторы совместно со спецподразделениями по надзору уже приступили к плановым проверкам и конфискации имущества нарушителей. Власти намерены вернуть пляжи в общественное пользование и пресечь незаконную коммерческую деятельность. В официальном заявлении городских властей говорится, что регулярные инспекции продолжатся, чтобы гарантировать доступность общественных зон для каждого и пресекать попытки монополизации пляжного пространства частными лицами.

Весь конфискованный инвентарь отправляется на склад городского управления. Владельцам изъятых вещей грозят длительные разбирательства и существенные штрафы. Вернуть имущество они смогут только после уплаты всех взысканий и прохождения юридических процедур. Для российских туристов это означает, что теперь можно занимать любое понравившееся место на песке, не опасаясь, что его попытаются «продать». Если же отдыхающие сталкиваются с навязчивыми предложениями аренды или видят самовольный захват территории, власти просят сообщать об этом в Pattaya Contact Centre по номеру 1337.

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