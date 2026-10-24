Почему 25 октября нельзя спрашивать «Кто там?» и громко смеяться: приметы дня Андрона Звездочета

ИА «Кулик»: в день Андрона Звездочета 25 октября запрещено громко смеяться

Общество

25 октября православная церковь отмечает день памяти трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника. В народном календаре этот день получил несколько названий: Пров, Андрон, Звездочет и День мельника. Последнее связано с тем, что к этой дате завершался помол зерна, и мельники могли наконец отдохнуть. Об этом пишет ИА «Кулик».

По народным поверьям, ночью 25 октября звезды спускаются так низко, что до них можно достать шестом или зачерпнуть ковшом. Прова и Андроника (Ондрона) издавна связывали со звездами. Считается, что день благоприятствует тем, кто задумал крупную покупку или собирается в путешествие.

Однако, согласно приметам, беда не дремлет и 25-го числа ищет любую лазейку, чтобы проникнуть в жизнь людей. Поэтому в этот день не рекомендуется громко смеяться и веселиться. Нельзя при стуке в дверь спрашивать: «Кто там?». Также запрещено стирать одежду и заниматься тяжелым трудом.

Таким образом, народные традиции сочетают в себе как благоприятные предзнаменования для важных решений, так и ряд ограничений, которых стоит придерживаться, чтобы не навлечь неприятности.

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