Митрополит Рязанский и Михайловский Никодим предупредил верующих о духовных последствиях отречения от веры, призвав не откладывать покаяние. Во время проповеди в Христорождественском соборе Рязанского кремля он привел историю пожилой женщины, которая в советские годы активно занималась антирелигиозной пропагандой.

По словам главы епархии, в преклонном возрасте женщина переосмыслила свое прошлое и обратилась в Церковь. Однако этот период сопровождался сильным страхом: она утверждала, что начала видеть демонов.

Священнослужитель пояснил, что в православном учении подобные видения могут быть следствием тяжких грехов, в отличие от святых, которым являются ангелы.

Особое внимание митрополит уделил моменту причастия женщины. Он рассказал, что во время совершения таинства в ее квартире одновременно зазвонили все возможные устройства: телефон, дверной звонок и часы. После этого случая, по словам владыки, женщина до конца дней старалась жить по православным заповедям. ‎Завершая обращение, Никодим напомнил прихожанам о библейских истинах: смерть может наступить внезапно, поэтому оценивать свои поступки и каяться необходимо ежедневно, не оставляя это на последние годы жизни.