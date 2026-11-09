«Так не бывает». Счета пропавшей Ирины Усольцевой внезапно разблокировали

Счета Ирины Усольцевой разблокировали после долга в 6,7 тысячи рублей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Шесть банковских счетов Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с семьей в красноярской тайге, внезапно оказались разблокированы. Об этом сообщил krsk.aif.ru.

В апреле текущего года счета были закрыты для операций из-за налоговой задолженности в размере 6,7 тысячи рублей. В настоящее время ограничения сняты, а по номеру телефона женщины зарегистрирован профиль в мессенджере MAX. Уточняется, что счета по-прежнему привязаны к этому номеру. По данным издания, неизвестные могли погасить долг для получения доступа к средствам.

При этом отмечается, что Ирина не являлась собственником имущества. У нее была только прописка в «полуразвалившемся бараке».

Ранее сообщалось о том, что свидетели по делу Усольцевых не изменили показаний.

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