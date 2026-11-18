14 ноября российская певица Лолита Милявская отпраздновала свой 63-й день рождения. Как сообщает артистка в своем Telegram-канале, по случаю даты она опубликовала в социальных сетях короткое видеообращение, в котором с присущей ей прямотой охарактеризовала свой возраст как солидный, сопроводив комментарий крепким выражением и лаконичной подписью о том, что все уже сказано.

При этом исполнительница признается, что давно перестала переживать из-за цифр в паспорте. Прожитые годы она воспринимает с искренней благодарностью и старается ценить каждый новый день. По словам певицы, с годами приходит острое осознание быстротечности жизни — особенно в те моменты, когда она вспоминает друзей и коллег, которым не довелось дожить до ее лет. Наблюдая за тем, как меняется облик кладбищ, Милявская все чаще задумывается об ушедших знакомых, и эти размышления научили ее радоваться самой возможности жить вопреки так называемой паспортной старости.

Почему певица отказывается от банкетов и сюрпризов

Несмотря на позитивный настрой, сам день рождения Лолита отмечать не любит. В эту дату она предпочитает полностью отказаться от работы и не организовывать никаких торжеств. По мнению артистки, пышные праздничные банкеты выглядят безвкусно, а формат традиционных семейных застолий давно остался в прошлом.

Не вызывают у певицы положительных эмоций и романтические сюрпризы. Ранее Милявская делилась, что попытки мужчин устроить для нее торжество в зрелом возрасте чаще приносили разочарование, чем искреннюю радость.