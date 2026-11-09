Винтажный шик вместо мишуры: раскрыты новогодние тренды для встречи 2027 года

Украшение дома к Новому году-2027 потребует акцента на винтажных мотивах, натуральных материалах и глубоких оттенках вместо привычного глянца. О главных трендах праздничного декора и способах освежить интерьер без удара по кошельку изданию REGIONS рассказала дизайнер интерьеров Виктория Дмитриева.

По словам эксперта, в декоре наступающего года актуально сочетать природную сдержанность с яркими деталями. В палитру сезона вошли карамельный, шоколадный, глубокий зеленый, бордовый, а также сочетания серебра и графита. При этом объемные монохромные комплекты уходят в прошлое: стильная елка требует игры фактур — комбинации матовых и глянцевых поверхностей, стекла, дерева и текстиля.

Среди ключевых трендов дизайнер выделяет крупные банты из бархата или атласа, фигурные стеклянные игрушки, деревянные и соломенные подвески, а также винтаж, напоминающий о праздниках прошлых лет. Для стандартной елки высотой около 180 см потребуется 40–60 элементов разного размера. Начинать украшение эксперт советует с гирлянды, затем распределять крупные банты и шары, а пустоты заполнять мелким декором.

Чтобы преобразить всю квартиру, необязательно покупать тонны мишуры. Дмитриева рекомендует выдержать единую цветовую гамму в трех-четырех точках: украсить хвойными ветками или венками входную дверь, подоконник, обеденный стол или комод. Для небольших помещений лучше выбрать лаконичные светодиодные нити на окнах, парафиновые свечи и текстиль, отказавшись от громоздких напольных фигур.