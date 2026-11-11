Бездомная собака вцепилась в лицо шестилетнему ребенку

СК возбудил дело после нападения собаки на ребенка на улице Торпедо в Воронеже

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]

Шестилетний ребенок получил множественные раны лица после нападения бездомной собаки в Коминтерновском районе Воронежа, сообщили в телеграм-канале «TV Губерния». Происшествие случилось в подъезде многоквартирного дома на улице Торпедо. Животное набросилось на ребенка и вцепилось ему зубами в лицо. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства случившегося стали предметом проверки надзорных и следственных органов, сообщили в прокуратуре Воронежской области и Следственном комитете России.

По результатам прокурорской проверки были выявлены нарушения в сфере обращения с животными без владельцев. Прокуратура внесла представление главе управы Коминтерновского района с требованием устранить выявленные нарушения. Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации в пользу пострадавшего ребенка. Размер требуемой выплаты в опубликованных сообщениях не уточняется.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах расследования. Следователям предстоит установить все обстоятельства нападения, а также выяснить, были ли должным образом организованы мероприятия по обращению с безнадзорными животными. Информация о процессуальном статусе конкретных должностных лиц пока не приводится.

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