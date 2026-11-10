Деградация вечной мерзлоты грозит катастрофой? Академик предупредил о разрушении инфраструктуры

Деградация вечной мерзлоты угрожает огромной части российской инфраструктуры: от жилых домов и трубопроводов до нефтегазовых промыслов и аэродромов. Разрушение уже может приводить к катастрофическим последствиям и многомиллиардным убыткам. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил академик РАН, профессор МЭИ, главный научный сотрудник Владимир Клименко.

По словам специалиста, Россия — настоящий «чемпион мира» по площади вечной мерзлоты. Из 17 млн квадратных километров территории страны 10,5 млн находятся на многолетнемерзлых грунтах. Это почти две трети всей России.

«Эта вечная мерзлота деградирует, разрушается. И рушится вся инфраструктура: дома, производственные и иные сооружения, это трубопроводы, это нефтегазопромыслы, аэродромы, в общем, все, что на ней находится», — рассказал Клименко.

Климатолог подчеркнул, что последствия могут быть не только постепенными. По его словам, хотя разрушение происходит постепенно, временами оно «приобретает черты катастрофы».

В качестве примера специалист привел аварию на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Из-за просадки основания резервуара, связанной с растеплением вечной мерзлоты, произошел разлив более 21 тысячи тонн дизельного топлива, сообщили в Генпрокуратуре России. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, а Росприроднадзор оценил экологический ущерб почти в ₽148 млрд. По словам Клименко, подобные случаи показывают, насколько серьезной может быть цена деградации мерзлоты. Под угрозой оказываются не отдельные объекты, а целые инфраструктурные системы, построенные на грунтах, которые раньше считались надежным основанием.

Россия особенно уязвима перед этой проблемой из-за огромной площади вечной мерзлоты, считает Клименко. И по мере ее разрушения риски для расположенных на ней зданий, промышленных объектов и коммуникаций будут сохраняться, заключил эксперт.