«Ничего они не взяли». Теплые вещи семьи Усольцевых остались в машине

Семья Усольцевых, пропавшая в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года, отправилась в короткую туристическую поездку с теплыми вещами, но оставила их в автомобиле. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

Семья Усольцевых — супруги Сергей и Ирина и их пятилетняя дочь — пропала в сентябре 2025 года во время короткого туристического похода в Кутурчинское Белогорье Красноярского края. Поиски Усольцевых были признаны одними из самых масштабных за последние годы в регионе. Точный маршрут семьи неизвестен.

«В машине остались средства личной гигиены — зубные щетки, крема, полотенца, одежда, в том числе утепленная, которую они, видимо, брали с собой на вечер. Все это осталось, ничего они с собой не взяли», — рассказала Сырымбетова.

Первые масштабные поиски семьи, в которых участвовали 1,5 тыс. человек, результатов не принесли. Расследование уголовного дела о безвестном исчезновении семьи Усольцевых продолжается. В прокуратуре региона уточнили, что в рамках расследования опрошены уже более 150 человек. Приоритетной версией остается несчастный случай. Однако следствие рассматривает и криминальную версию случившегося с семьей.

Ранее сообщалось о том, что свидетели по делу семьи Усольцевых не меняли показаний.