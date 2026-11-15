ФХР выразила соболезнования Артемию Панарину в связи со смертью его дедушки

ФХР выразила соболезнования Артемию Панарину в связи со смертью его дедушки

Общество

Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования нападающему клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» Артемию Панарину в связи с кончиной его деда Владимира Ильича Левина, ушедшего из жизни в возрасте 87 лет.

В официальном сообщении ФХР отмечается неоценимый вклад Владимира Левина в становление спортсмена. Именно он с ранних лет занимался воспитанием внука, впервые поставил его на коньки и ежедневно возил на тренировки, заложив фундамент будущей блестящей карьеры хоккеиста.

Пропуск матча НХЛ и текущие результаты

Из-за семейной трагедии 35-летний форвард не смог выйти на льду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари», состоявшемся 15 ноября 2026 года. В нынешнем сезоне Артемий Панарин демонстрирует высокую результативность, записав на свой счет 19 очков (8 заброшенных шайб и 11 результативных передач) в 17 сыгранных встречах за «Лос-Анджелес».

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