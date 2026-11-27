Хирурги больницы скорой медицинской помощи (ГКБСМП) Калининграда за прошлый год провели 8760 операций по всем профилям, в среднем около 24 в сутки. Об этом накануне профессионального праздника рассказали « Клопс » специалисты клиники.

Заведующий операционным блоком Анатолий Гапанович напомнил, что в 1946 году здесь делали около 50 операций в год, а сейчас 8-8,5 тысячи. В распоряжении врачей девять операционных столов, ангиограф, электронные микроскопы, КТ и МРТ. Все больше вмешательств выполняют малоинвазивно, и все это доступно по полису ОМС. За девять месяцев 2026 года хирургическое отделение провело 1501 операцию, нейрохирургическое 463, а травматологи приняли 2655 пациентов.

Заведующий урологией Александр Шваб рассказал, что служба почти полностью перешла на малоинвазивные методики, поэтому 90% пациентов остаются лечиться в регионе. В Петербург по-прежнему ездят только за трансплантацией почки. Ангиографический комплекс запустили 16 июля 2026 года, к 20 ноября на нем выполнили 370 операций. Врач Михаил Лысенко пояснил, что при гангрене теперь удается сохранить часть ноги. В больнице действует программа наставничества: в регионе нет кафедры урологии, и двух молодых ординаторов обучают на практике.