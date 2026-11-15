В Латвии восстановили памятник 73 советским солдатам на братском захоронении

В латвийском населенном пункте Даугмале восстановили памятник советским военнослужащим на братском захоронении Чаукстес. Здесь покоятся 73 бойца Красной армии. О завершении работ 14 ноября сообщил депутат думы Елгавы Андрей Пагор, передают « Известия ».

По словам парламентария, памятник вернули на прежнее место, укрепили и покрасили. Результат проведенных работ он показал на видео, опубликованном в своем Telegram-канале. «Памятник восстановлен! Как и обещал, памятник вернули на прежнее место, укрепили и покрасили!» — написал Пагор.

В опубликованном сообщении не уточняется, когда именно памятник был демонтирован или поврежден и по какой причине потребовалось его восстановление. Также не приводятся сведения об организации, которая выполняла работы, и источниках их финансирования. Из заявления депутата следует, что восстановление завершено и монумент вновь находится на прежнем месте.

Братское захоронение Чаукстес является местом погребения советских военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны. Восстановленный памятник посвящен 73 красноармейцам, покоящимся на этой территории. Дополнительных подробностей о дальнейших работах по благоустройству захоронения пока не сообщалось.