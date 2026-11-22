Представители Русской православной церкви разъяснили, как правильно обращаться с временным могильным крестом после монтажа постоянного надгробия и каких ошибок при благоустройстве захоронения лучше избегать. Об этом пишет pgnews.ru .

Чаще всего сразу после погребения на участке ставят деревянный крест, а к установке капитального памятника переходят позже, когда земля окончательно просядет. На практике родственники обычно выжидают около года, хотя жестких церковных запретов на более ранние сроки не существует.

Главное предостережение духовенства касается судьбы демонтированного креста: его ни в коем случае нельзя отправлять в контейнер с бытовыми отходами. По православным традициям святыню следует либо аккуратно закопать в укромном месте, либо благоговейно сжечь, а образовавшийся пепел предать земле.

Что касается внешнего вида участка, священнослужители советуют придерживаться скромности и не превращать могилу в демонстрацию достатка. Размещать портрет усопшего на плите не обязательно, а вместо пластиковых букетов предпочтительнее приносить живые цветы. Поставить рядом лавочку тоже разрешается, если это не противоречит внутреннему регламенту конкретного кладбища.

В церкви подчеркивают: ценник надгробия не играет для души никакой роли — куда важнее искренняя молитва, поминовение и регулярный уход за последним приютом близкого человека.