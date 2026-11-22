В селе Большие Брусяны Свердловской области мужчина похитил десятилетнего мальчика и удерживал его в заброшенном доме, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Следственного комитета России на платформе «Макс».

По данным следствия, преступление произошло вечером 21 ноября. В ходе проведенных оперативных мероприятий злоумышленник был ликвидирован, а ребенка удалось освободить.

Состояние пострадавшего и процессуальные действия

В ведомстве уточнили, что в настоящее время жизни и здоровью спасенного мальчика ничего не угрожает. По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело.