Десять молодых зубров из Центрального зубрового питомника под Серпуховом переехали в Рязанскую область, где станут основой новой вольноживущей популяции, сообщает REGIONS со ссылкой на пресс-службу Приокско-Террасного заповедника.

Ежегодная осенняя отправка краснокнижных великанов в естественную среду обитания прошла в штатном режиме. Вскоре компанию подмосковным переселенцам составят еще восемь сородичей из Окского заповедника. Как рассказала главный специалист по экологическому просвещению Приокско-Террасного заповедника Ирина Пушкова, в путешествие отправились особи 2025 года рождения — шесть самцов (Мустаг, Мутис, Мусомин, Мурос, Мучавес, Муиз) и четыре самки (Мунеко, Муриэль II, Мулада и Мусинья). По ее словам, старейшиной группы стал родившийся 23 апреля Мустаг, а самой юной участницей переезда оказалась Мусинья, появившаяся на свет 7 августа — к осени весь молодняк окреп и полностью подготовился к длинной дороге.

Чтобы перевозка прошла без лишнего стресса для ценных пассажиров, в рейс с ними отправилась бригада опытных зоотехников. Специалисты хорошо знают характер подопечных и даже в пути строго соблюдали привычный для животных режим дня.

По приезде в Клепиковский округ Рязанской области новоселов временно поселили в карантинном вольере охотничьего хозяйства «Келецкое» для адаптации. Ирина Пушкова уточнила, что после завершения карантина зверей выпустят на волю на территории Борисовского заказника. Чтобы следить за безопасностью и маршрутами передвижения рогатых новоселов в дикой природе, специалисты планируют использовать фотоловушки и специальные GPS-ошейники.