Следственные органы Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту смерти 37-летней жительницы города Оха. Как сообщает региональное управление Следственного комитета Российской Федерации в своем канале в мессенджере MAX, тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено после жестокого избиения.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла 16 ноября 2026 года в одной из квартир жилого дома на улице Цапко. 45-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою сожительницу и нанес ей множество тяжелых ударов. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась — на следующий день сам фигурант обнаружил ее без признаков жизни.

Ход расследования и статус подозреваемого

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.

Подозреваемый уже задержан правоохранительными органами. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении 45-летнего мужчины соответствующей меры пресечения.