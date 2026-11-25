Владельцам нового кроссовера Lada Azimut покупка полиса ОСАГО обойдется в сумму от ₽ 1,3 тыс. до ₽9,4 тыс. в зависимости от мощности силовой установки и применяемого страхового тарифа, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на расчеты финансового маркетплейса «Сравни» .

Для физических лиц предварительные суммы распределились следующим образом:

модификация 120 л. с.: около ₽ 1,3 тыс. при минимальной базовой ставке, ₽ 4,7 тыс. — при средней и ₽ 8,1 тыс. — при максимальной;

модификация 132 л. с.: от ₽ 1,5 тыс. до ₽9,4 тыс. в зависимости от ставки.

Отдельно эксперты оценили страховку для машин, задействованных в перевозках такси: для версии на 120 л. с. полис составит ₽ 1,2 тыс. при минимальной ставке, ₽ 9,1 тыс. — при средней и ₽ 16,9 тыс. — при максимальной, а для 132-сильного исполнения — ₽ 1,4 тыс., ₽ 10,6 тыс. и ₽ 19,7 тыс. соответственно.

Стоимость каско, параметры расчета и сроки выхода модели

Добровольное страхование потребует существенно больших вложений: по оценкам аналитиков, среднее полное каско на Lada Azimut со 120-сильным мотором составит ₽ 67 тыс., а на версию мощностью 132 л. с. — ₽ 86 тыс. Расчеты проводились для зарегистрированного в Москве автомобиля и водителя в возрасте 35 лет с десятилетним стажем и безаварийной историей (при средней базовой ставке ОСАГО в 5 тыс. рублей), поэтому для других регионов и категорий автомобилистов итоговая цена полиса может отличаться.

Продажи нового кроссовера АвтоВАЗа должны стартовать 1 декабря 2026 года. На начальном этапе модель будет доступна с модернизированными атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра (120 и 132 л. с.) в сочетании с механической коробкой передач или вариатором, а в 2027 году линейку планируют дополнить модификацией с турбомотором и автоматической коробкой передач.