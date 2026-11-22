Наиболее сильным временем для молитвы православные священнослужители считают период с полуночи до трех часов ночи. Об этом сообщает дзен-канал «Торжество православия», ссылаясь на духовные наставления.

Согласно опубликованному материалу, ночное обращение к Богу обладает особой духовной ценностью, поскольку представляет собой добровольную жертву: верующий сознательно прерывает сон ради молитвы, что многократно усиливает ее значимость.

В тексте приводятся исторические примеры. Так, отец Гурий отмечал, что один земной поклон, совершенный в этот промежуток времени, приравнивается к сорока дневным. Аналогичного мнения придерживался преподобный Серафим Саровский, подчеркивавший исключительную важность ночных бдений. Прозорливая Пелагея Рязанская также заповедала прихожанам обращаться к Всевышнему именно в эти часы.

При этом пастыри предупреждают: ночная молитва должна совершаться без спешки, внутреннего ропота или раздражения. Искренняя вера, по словам старцев, помогает человеку преодолеть желание остаться в теплой постели ради духовной беседы.