В Казахстане наблюдается резкое увеличение числа обращений за медицинской помощью среди детей с высокой температурой и выраженными признаками респираторной инфекции, об этом сообщает SHOT . По данным канала, у части заболевших температура тела поднимается выше 40 градусов и почти не сбивается жаропонижающими средствами, из-за чего стационары Алматы готовятся развернуть дополнительные койки.

Родители заболевших детей описывают тяжелое течение болезни:

сильный озноб, ломота в теле, боль в горле и интенсивный кашель;

интенсивная головная боль, при которой детям трудно даже открыть глаза;

у части пациентов — расстройства пищеварения, включая рвоту и диарею;

кратковременное облегчение после приема лекарств на несколько часов с последующим возвращением жара.

Очереди и загруженность медучреждений попалина видеозаписи, публикуемые в соцсетях. По информации Управления здравоохранения Алматы, с начала ноября в приемные отделения обратились более 14 тыс. человек, из которых порядка 3 тыс. детей понадобилась госпитализация.

Позиция специалистов и данные о природе вируса

Отмечается, что среди заболевших предположительно могут быть граждане России, однако официального подтверждения этому нет.

При этом медики объясняют рост числа пациентов сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Специалисты подчеркивают, что заражений какими-либо ранее неизвестными вирусами натерритории Казахстана не зафиксировано.