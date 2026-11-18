Временная хрипота или осиплость голоса может указывать на заражение новым коронавирусным штаммом Стратус. Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на методические материалы для врачей, разработанные Академией постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, подобный симптом регулярно фиксируется у инфицированных пациентов.

В документе отмечается, что основная симптоматика актуальных вариантов коронавируса сместилась в область верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Помимо выраженной боли в горле, осиплости и хрипоты, характерных для штаммов Стратус и Нимбус, у заболевших наблюдаются заложенность носа, сухой кашель и невысокая температура. Кроме того, медики стали чаще регистрировать проявления со стороны ЖКТ, включая тошноту и диарею, по сравнению с более ранними линиями Омикрона.

Заразность и особенности течения болезни

Специалисты ФМБА подчеркивают, что вариант Стратус отличается высокой степенью заразности и способностью к стремительному распространению среди населения.

Вместе с тем по тяжести течения заболевания новый штамм не превосходит предыдущие разновидности Омикрона. В остальном клиническая картина инфекции практически не отличается от привычной острой респираторной вирусной инфекции.