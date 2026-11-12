Визовый барьер: Канада не пустит на МЧМ-2027 даже россиян с готовыми визами

Канада не пустит на МЧМ-2027 даже россиян с готовыми визами

Общество

Министр спорта Канады Адам ван Куверден подробно прокомментировал решение федерального правительства отказать в выдаче въездных виз игрокам и официальным лицам молодежной сборной России для участия в чемпионате мира 2027 года. Ранее Оттава направила официальные уведомления в Международную федерацию хоккея (IIHF) и Федерацию хоккея Канады (Hockey Canada) о полном недопуске российской команды на территорию страны. По словам министра, Министерство по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады будет в индивидуальном порядке рассматривать заявки спортсменов и делегаций из России и Белоруссии, пресекая их въезд для участия в соревнованиях — в том числе для тех хоккеистов, которые уже имеют на руках действующие канадские визы или выступают в местных североамериканских лигах, об этом сообщает спортивный телеканал TSN.

Политическая мотивация и критерии нейтрального статуса

Адам ван Куверден подчеркнул, что вводимые визовые барьеры не направлены против граждан России и Белоруссии. Главной задачей ограничения министр назвал стремление не допустить использования международных спортивных турниров на канадской земле в качестве площадок для государственного представительства, демонстрации политической легитимности и пропаганды со стороны властей двух стран. Глава ведомства уточнил, что Канада продолжит допускать на старты исключительно отдельных индивидуальных атлетов, выступающих в строго нейтральном статусе, тогда как командные виды спорта остаются под запретом до завершения геополитического конфликта.

Контекст решения CAS и требование перенести турнир

Визовый демарш канадских властей последовал вскоре после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) от 30 октября, обязавшего IIHF вернуть российские сборные на международную арену в сезоне-2026/27. Молодежный чемпионат мира должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир. В ответ на действия Оттавы Федерация хоккея России (ФХР) уже направила официальное обращение в IIHF с требованием гарантировать участие национальной команды либо перенести мировое первенство в другую страну, способную обеспечить равные условия для всех сборных.

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