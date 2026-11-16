Подмосковные фермеры решили вывести первого в регионе хайнака

На серпуховской экоферме «Полная котомка» запускают первый в Подмосковье эксперимент по естественному скрещиванию яка с крупным рогатым скотом для получения хайнака. О деталях смелого проекта изданию REGIONS рассказал представитель хозяйства Александр Вайц.

Ставка на естественный процесс

В дикой природе гибриды яка и крупного рогатого скота появляются на свет крайне редко. Обычно животноводы не полагаются на волю случая и используют искусственное осеменение, которое заметно повышает шансы на успешное зачатие. Однако в Серпухове решили пойти более сложным путем. Как пояснил Александр Вайц, в хозяйстве сделают ставку на естественное осеменение, поместив коров и яка-производителя под пристальный контроль специалистов, чтобы потомство появилось в максимально привычных для животных условиях.

Главным героем предстоящего селекционного опыта станет местный самец по кличке Проша. Сейчас он делит вольер с самкой Маней, от которой в хозяйстве также ожидают первого в истории фермы теленка. Примечательно, что характеры у пары совершенно разные: если дружелюбная Маня с удовольствием идет на контакт, отзывается на кличку и позволяет себя гладить, то с Прошей посетителям лучше держать дистанцию из-за его бурного темперамента и периодических вспышек агрессии. Впрочем, крутой нрав самца планам фермеров не помешает.

Суперживотное с пушистым хвостом

Выведение хайнака имеет вполне практический смысл, ведь этот гибрид забирает лучшие качества от обоих родителей. Внешне по телосложению и структуре шерсти он напоминает крупный рогатый скот, но сохраняет визитную карточку яка — длинный пушистый хвост. Такие животные вырастают крупнее яков, обладают спокойным характером, отличаются завидной выносливостью и абсолютно неприхотливы в еде.

Кроме того, хайнаки легко переносят суровые морозы и живут от 30 до 36 лет. По молочной продуктивности они заметно превосходят чистокровных яков, давая молоко с повышенным содержанием белка и высокой жирностью.

Не только яки

Познакомиться с будущим отцом семейства и другими обитателями фермы сегодня может любой желающий — в ясную погоду туристы охотно приезжают сюда ради эффектных снимков. Помимо пары яков, в «Полной котомке» содержится внушительное хозяйство: около 60 голов крупного рогатого скота, лошади, козы, овцы, а также поросята и кролики.