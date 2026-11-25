Главная задача зимней одежды — замедлить отдачу тепла телом, объяснил физик Артемий Крушельницкий. По его словам, лучший изолятор — обычный воздух: он плохо проводит тепло и удерживается между волокнами ткани. Поэтому несколько тонких слоев часто греют лучше одного толстого свитера, а верхняя куртка нужна для защиты от ветра, передает БрянскToday⁠ .

Важно не количество одежды, а свойства ткани и то, как работает вся система, считает физик. Свитер хорошо сохраняет тепло, но для активного движения удобнее тонкий спортивный бадлон из синтетики: он быстро отводит влагу от кожи и мгновенно высыхает.

В материале также объясняется, чем хлопок хуже при нагрузке. Сухая хлопковая футболка хорошо держит тепло, но впитывает влагу и медленно сохнет. Мокрая ткань теряет изоляционные свойства, а испарение воды дополнительно охлаждает тело, поэтому после катка или пробежки холод ощущается особенно сильно. Для долгой прогулки без движения важнее защита от ветра и плотные утепляющие слои. Термобелье работает как первый слой: оно должно плотно прилегать к телу и отводить влагу. Высокая температура стирки и неподходящие средства могут его испортить.