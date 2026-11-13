Москва готовится к сильнейшему ливню за 59 лет: почему Россию ждет больше дождей

Москву ждет одна из самых дождливых ночей за последние десятилетия. В ночь с пятницы на субботу, 14 ноября, на столицу может обрушиться ливень, который станет сильнейшим с 1967 года. Академик РАН, профессор МЭИ, главный научный сотрудник Владимир Клименко объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что глобальное потепление вовсе не обязательно означает засуху. Напротив, в большинстве регионов планеты, в том числе почти на всей территории России, повышение температуры сопровождается увеличением количества осадков.

По прогнозу специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на Москву повлияет североатлантический циклон «Роми». Дождь должен начаться в пятницу после 16:00–17:00, а наиболее интенсивные осадки ожидаются с 21:00 до 06:00. За это время на каждый квадратный метр столицы может выпасть до 28 литров воды. По оценке синоптика, за ночь город получит объем осадков, равный 290 Черкизовским прудам, — до 54% месячной нормы. Тишковец назвал предстоящую ночь «ночью великого дождя».

Климатолог Владимир Клименко объяснил, что увеличение количества осадков — одна из особенностей глобального потепления, о которой часто забывают.

«В большинстве регионов земного шара, в противоположность тому, что принято думать, потепление сопровождается увеличением количества осадков. Это актуально почти для всей территории России: с потеплением количество осадков возрастает», — отметил специалист.

Однако единого сценария для всей страны нет. Клименко выделил территории, где ситуация развивается противоположным образом. По его словам, на юге России потепление приводит к иссушениям. Это Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, Ростовская и Волгоградская области, уточнил климатолог. Здесь изменение климата может особенно болезненно сказаться на сельском хозяйстве, считает эксперт.

Таким образом, потепление не означает, что вся Россия будет двигаться к засухе или, наоборот, к дождливой погоде. В одних регионах осадков становится больше, в других — меньше. И один сильный московский ливень сам по себе не доказывает связь с глобальным потеплением, но хорошо напоминает: климатические изменения — это не только рост температуры, но и перестройка привычного режима осадков.