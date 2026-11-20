В Красногорске снова заселили рыбой пруд на реке Липке, который ранее осушали ради ремонта плотины — работы провели по просьбам местных жителей и поручению главы округа Дмитрия Волкова.

Новыми обитателями водоема в селе Николо-Урюпино стали 36 тысяч мальков белого амура, толстолобика и сазана. Компанию молоди составили около десяти взрослых белых амуров весом примерно по полтора килограмма. Выбор именно этих видов не случаен: растительноядная рыба работает как естественный санитар, помогая сдерживать зарастание пруда.

К процессу подошли максимально бережно — рыбу привезли на место в специальных контейнерах и аккуратно выпустили в воду. Погодные условия и текущая температура воды сейчас оптимальны для того, чтобы новоселы без стресса адаптировались на новом месте.