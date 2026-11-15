«Принести смерть» на подошве: священник ответил на популярное суеверие россиян

Привычка тщательно отмывать обувь и натирать ее солью после посещения кладбища не имеет ничего общего с христианством. О языческих корнях этого суеверия изданию aif.ru рассказал клирик храма Ризоположения в Леонове иерей Стахий Колотвин.

По словам священнослужителя, народные приметы после похорон часто превращают обычную бытовую гигиену в магический ритуал. Суеверные люди боятся пускать на порог человека в грязных ботинках, веря, что вместе с землей в дом проникнут болезни и несчастья. Однако отец Стахий подчеркнул, что за такими страхами стоит древнее языческое восприятие погоста как враждебной территории, где правят темные силы, а обувь ошибочно наделяется ролью мистического проводника.

В православной традиции кладбище не считается зоной влияния злых духов — это место упокоения и памяти об усопших. Прикосновение к кресту, надгробию или могильной земле не делает человека духовно нечистым. Священник напомнил, что верующие носят нательный крест и прикладываются к мощам святых, и это служит источником духовного укрепления, а не поводом для тревоги. Физическая смерть приносит боль утраты, но не должна порождать мистический ужас.

Причину живучести кладбищенских предрассудков клирик видит в исторической неграмотности. В прошлые века, не зная об инфекциях и антисанитарии, люди списывали внезапные болезни на «дурное влияние» погоста. Сегодня же, как отметил иерей, недостаток знаний о вере заставляет людей искать пугающие трактовки в интернете, из-за чего старые страхи только множатся. Мыть обувь после визита на кладбище стоит исключительно ради чистоты в прихожей, а не для защиты от потусторонних бед.