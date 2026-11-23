В Шереметьево задержали 80-летнего криминального авторитета Вальтера
В Шереметьево задержали 80-летнего криминального авторитета Вальтера
В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали 80-летнего Валико Джеджея, известного в криминальных кругах под прозвищем Вальтер, об этом сообщает KP.RU со ссылкой на информацию правоохранительных органов, переданную ТАСС 23 ноября. Причины задержания собеседник агентства уточнять не стал.
По сведениям из открытых источников, в 1990-х годах Валико Джеджея контролировал криминальные потоки на территории Дальнего Востока и Сахалина.
Предыдущие сообщения о криминальных авторитетах
Ранее KP.RU информировал о задержании в Санкт-Петербурге вора в законе Юсифа Алиева, находившегося в розыске с 2008 года; до этого, в 2009 году, его уже задерживали вместе с тремя другими криминальными авторитетами на сходке в одном из ресторанов.
Кроме того, издание писало о 67-летнем криминальном авторитете Александре Северове (известном как Саша Север ), который накопил налоговую задолженность почти в 24 тыс. рублей за дом в Тверской области. Судебные приставы не смогли взыскать эту сумму из-за отсутствия у него обнаруженных накоплений и официального трудового стажа для назначения страховой пенсии.