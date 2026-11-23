В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали 80-летнего Валико Джеджея , известного в криминальных кругах под прозвищем Вальтер , об этом сообщает KP.RU со ссылкой на информацию правоохранительных органов, переданную ТАСС 23 ноября . Причины задержания собеседник агентства уточнять не стал.

По сведениям из открытых источников, в 1990-х годах Валико Джеджея контролировал криминальные потоки на территории Дальнего Востока и Сахалина.

Предыдущие сообщения о криминальных авторитетах

Ранее KP.RU информировал о задержании в Санкт-Петербурге вора в законе Юсифа Алиева, находившегося в розыске с 2008 года; до этого, в 2009 году, его уже задерживали вместе с тремя другими криминальными авторитетами на сходке в одном из ресторанов.

Кроме того, издание писало о 67-летнем криминальном авторитете Александре Северове (известном как Саша Север ), который накопил налоговую задолженность почти в 24 тыс. рублей за дом в Тверской области. Судебные приставы не смогли взыскать эту сумму из-за отсутствия у него обнаруженных накоплений и официального трудового стажа для назначения страховой пенсии.