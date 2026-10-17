Почему в отпуске живот спокоен, а дома начинаются боли? Гастроэнтеролог Вялов объяснил

Многие замечают, что в отпуске живот спокоен, а дома начинаются боли. По мнению гастроэнтеролога Сергея Вялова, одна из главных причин — переход от отдыха к обычной жизни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Возвращаясь к работе, человек вспоминает нерешенные вопросы, рабочую почту и семейные проблемы. По словам Вялова, мозг реагирует тревогой: активируется система «гипоталамус — гипофиз — надпочечники», и в кровь выделяются кортизол и адреналин. Этот стресс влияет на кишечник: его работа может замедляться или ускоряться, усиливается чувствительность к боли, повышается проницаемость стенки кишечника и меняется состав микробиомы. Врач отметил, что самая глубокая причина — возврат к старым проблемам.

Связь кишечника и мозга работает в обе стороны, поэтому тревога нередко проявляется спазмами, болью и вздутием. Дополнительным фактором могут быть аллергены, которых не было на отдыхе: пылевые клещи, плесень, домашние животные, растения, старый матрас. Иммунитет, отдохнувший в поездке, сталкивается с ними снова, а воспаление в одном месте может отзываться и в кишечнике.