Подмосковная команда приняла участие в соревнованиях беспилотных авиационных систем на Сахалине

Представители Королевского техникума имени С. П. Королева стали участниками соревнований беспилотных авиационных систем (БАС), которые проходят в формате гражданских учений на Сахалине. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие проводится в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг». В состав подмосковной команды входят специалисты в области информационных технологий, ее возглавляет Дмитрий Гулейков. Участникам предстоит пройти задания в восьми категориях, в том числе, осуществить доставку грузов, мониторинг строительных массивов и не только. Помимо этого, для участников организовали лекцию от руководителя направления по инженерным соревнованиям в рамках «Архипелага 2024» Полины Мозгалевой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».