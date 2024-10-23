Подмосковную учительницу, которая провела урок дуршлагом на голове, отстранили от занятий с детьми
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Учительницу русского языка, которая провела урок с дуршлагом на голове в одной из школ Химок, отстранили от занятий по требованию родителей. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на Министерство образования Московской области.
По данным источника издания, педагог верит в пастафарианство — шутливую религию про макаронного монстра. В отношении учительницы проводят проверку о соответствии должности.
Накануне Mash сообщал, что педагог, исповедующий пастафарианство, появилась на занятия с дуршлагом на голове и рассказывала ученикам о «страшном макаронном монстре». Согласно рассказам учеников, Мария Андреевна, преподаватель русского языка, провела данный религиозный перформанс на прошлой неделе, ведя уроки таким образом.