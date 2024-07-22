Подмосковные школьники принимают участие в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Ученики Новобытовской школы городского округов Чехов в настоящее время принимают участие в финале 5 сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», который сейчас проходит в Международном детском центре «Артек». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что финальные испытания уже стартовали. Кирилл Смирнов, Алексей Соколов и Димитрий Буробин вошли в число семисот лучших учеников 5-7 классов со всей страны, которые попали в финал конкурса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что воспитательно-образовательный комплекс «Полет» в Красногорске откроется раньше на год.