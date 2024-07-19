Андрей Воробьев: воспитательно-образовательный комплекс «Полет» в Красногорске готовится к открытию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом воспитательно-образовательный комплекс «Полет», состоящий из школы на 1500 учеников, а также детского сада на 200 малышей, в Красногорске, который готовится к открытию с опережением графика.

«Середина лета, а значит в самом разгаре подготовка всех наших школ к новому учебному году. Один из самых крупных образовательных комплексов возводим в Павшинской пойме Красногорска. Откроем его на год раньше, чем планировали: уже этой осенью «Полет» примет ребятишек. Мы были на объекте полгода назад, сегодня комплекс готов на 90%. Формируется и команда педагогов школы — из 111 учителей подобрано 96», — рассказал Андрей Воробьев.

Глава региона проверил ход работ, пообщался с директором образовательного комплекса и строителями. В настоящее время завершается внутренняя отделка, идет настройка инженерных систем, на территории — благоустройство зеленых зон, площадок для отдыха и спорта.

В четырехэтажном здании на площади в двадцать шесть с половиной тысяч квадратных метров разместятся дошкольное крыло и общеобразовательные классы. Помимо кабинетов там предусмотрены лаборантские, музыкальный зал, библиотека, столовая, буфет, помещения охраны, медицинский блок. Для занятий физкультурой будет несколько залов: большой — для игровых видов спорта, единоборств, акробатики, и малый — для гимнастики, тег-регби, бадминтона, рукопашных единоборств и карате.

Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ] Фото: [ Антон Чернов ]

«Хочется отметить не только масштаб нашего комплекса, архитектурные решения, но и то, как мы оснащены. Кроме того, практически сформирована команда педагогов школы. Это профессионалы из разных регионов страны, в том числе Москвы, Красногорска, Рязанской, Калужской, Астраханской областей и Краснодарского края», — поделилась директор воспитательно-образовательного комплекса «Полет» Светлана Дудкина.

Центр «Полет» — общеобразовательный с математическим уклоном. С 5 по 7 августа состоится онлайн-отбор в математический класс, в рамках которого школьникам предложат выполнить задания, разработанные педагогами подмосковного Физтех-лицея им. П. Л. Капицы. Заявки уже подали более 700 человек. Кроме того, ребята могут поступить в медиаклассы с углубленным изучением английского языка, тестирование пройдет с 10 по 14 августа.