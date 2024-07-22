Подмосковным школьникам рассказали о влиянии радиации на науку и геополитику

Он рассказал школьникам о том, кто и когда открыл радиацию, какое влияние это открытие оказало на науку и геополитику, а также о том, как радиация продолжает влиять на нашу жизнь в XXI веке и не только. В ведомстве уточнили, что мероприятие организовал Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), негосударственный институт развития «Иннопрактика». Помимо этого, в число организаторов входят Технопарк Физтех-лицея им. П. Л. Капицы и Фонд развития Физтех-школ. Отметим, что мероприятие прошло в рамках Междисциплинарной проектной Школы «Здравствуй, Россия!».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.