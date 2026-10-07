В Якутии ударили первые морозы ниже −20: температура опустилась до −21,7

Впервые в осенне-зимнем сезоне температура воздуха в России опустилась ниже −20 градусов. В поселке Депутатский в Якутии она достигла −21,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В европейской части России температура опустилась ниже −10

В Архангельской области температура воздуха достигла −10,2 градуса. В деревне Усть-Щугер в Республике Коми зафиксировали −10,6 градуса.

Таким образом, впервые за сезон отметка −10 градусов была преодолена и на европейской территории России.

На востоке морозы продолжат усиливаться

По прогнозу Михаила Леуса, мощная волна атлантического тепла принесет потепление в европейскую часть страны.

При этом в Якутии и Иркутской области 20-градусные морозы продолжат усиливаться. В Москве синоптики ранее прогнозировали потепление к концу недели.