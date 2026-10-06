Случайный удар тележкой обернулся скандалом на борту самолета

Пассажир рейса China Eastern Airlines из Хэфэя в Далянь потребовал от бортпроводницы извинений после того, как она случайно задела его локоть сервисной тележкой. Бортпроводница извинилась, стоя на коленях в проходе самолета, после чего авиакомпания передала материалы инцидента полиции, сообщает South China Morning Post.

Видео с инцидентом появилось в интернете

Произошедшее попало на видеозапись, которая распространилась в Сети. На кадрах видно, как сотрудница авиакомпании опускается на колени перед пассажиром и извиняется перед ним.

Инцидент произошел во время обслуживания пассажиров на борту рейса. По данным издания, женщина случайно задела локоть мужчины тележкой.

Авиакомпания внесла пассажира в черный список

China Eastern Airlines выступила в защиту бортпроводницы и сочла действия пассажира возможным нарушением порядка на борту гражданского самолета и посягательством на достоинство сотрудницы.

Материалы по инциденту передали в полицию. Кроме того, авиакомпания внесла пассажира в собственный черный список и запретила ему пользоваться ее рейсами.