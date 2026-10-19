Погромы в Париже: более 2 тыс. магазинов разгромлены, Лувр закрыт

В Париже в минувшее воскресенье продолжились столкновения протестующих с полицией. Эпицентром снова стала площадь Республики, однако беспорядки фиксировали и в туристических кварталах — Марэ, Ле-Аль и Шатле. Погромщики атаковали универмаг BHV Marais, расположенный напротив мэрии.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Франции Алена Ди Крешенцо, за два дня было разграблено или разгромлено более 2 тыс. торговых точек. Среди пострадавших — бутики Burberry, Christian Dior Parfums и Louis Vuitton на улице Сен-Оноре, Kenzo, Salomon и Arc’teryx на бульваре Мадлен, Lacoste на бульваре Капуцин и Celine на авеню Монтень. Значительно пострадала сеть Sephora, подверглась нападению и Galeries Lafayette на бульваре Осман.

Сегодня почти все магазины работают в обычном режиме, кроме тех, кому нанесен значительный ущерб. Исторические достопримечательности в выходные не пострадали, но некоторым приходится корректировать режим работы и допуск посетителей. Утром 19 октября студенты устроили пикет у входа в Лувр. В листовке у Пирамиды они заявили, что блокируют крупнейший музей мира. Руководство Лувра утверждает, что акция не связана с учреждением, которое используют «в качестве информационного пузыря», но музей на всякий случай закрыли. Музей Орсе сегодня не работает, однако у него по понедельникам выходной. Эйфелева башня открыта, но из-за усиленных мер безопасности на досмотрах возможны более длинные очереди, чем обычно.