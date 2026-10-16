Полиция и документы: юрист Манько объяснил, когда проверка законна

Юрист Александр Манько разъяснил, в каких случаях сотрудники полиции вправе проверять документы у граждан. По его словам, основаниями могут быть подозрение в совершении преступления, сходство с человеком, находящимся в розыске, либо наличие повода для возбуждения дела об административном правонарушении. Одна лишь ссылка на профилактические мероприятия законным основанием не является, передает « Абзац ».

Специалист рекомендовал спокойно попросить полицейского представиться: сотрудник обязан назвать должность, звание, фамилию и предъявить служебное удостоверение. Юрист советует записать или сфотографировать эти сведения. Гражданин может показать паспорт, но закон не обязывает передавать документ в руки полицейскому. Отсутствие паспорта при себе не считается нарушением, однако для установления личности человека могут доставить в отдел.

Манько также напомнил, что нельзя грубить, убегать, сопротивляться или игнорировать законные требования сотрудника. Такие действия могут повлечь ответственность за неповиновение вплоть до административного ареста на срок до 15 суток. Юрист подчеркнул: шансы на успешное обжалование выше у тех, кто вел себя корректно, не оказывал сопротивления и зафиксировал данные сотрудника. Жалобу можно подать в вышестоящий орган, прокуратуру или суд.