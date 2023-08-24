По его словам, ВСУ попали в ту же ситуацию, в которой вермахт находился в 1944 году. Именно поэтому они обречены на поражение.

Бывший советник Пентагона указал на сильную схожесть ситуаций для двух разных армий. Немцы тогда лишились воздушного прикрытия, и из раза в раз попадали под воздушные удары.

«Несмотря на то, что у них было хорошее вооружение, танки, только что сошедшие с конвейера, они не могли эффективно сражаться», - сообщил он.

Видео, на котором он излагает свою точку зрения, появилось на одном из видеохостингов. У Киева точно такое же положение, из которого нет выхода. Дуглас Макгрегор напомнил, что Гитлер не пошел на перемирие, и Зеленский совершает ту же самую ошибку. Все это печально кончилось для нацистской верхушки, и украинское правительство грозит отправиться по этому же пути. По сути, для него все кончено уже сейчас.