Полночь вместо 20:40, запасной в Нижнем и автобусы на улице: что пережили пассажиры SU 1215

Рейс «Аэрофлота» SU 1215 Самара — Москва вылетел из Курумоча с задержкой из-за ограничений на полеты и ушел на запасной аэродром в Нижний Новгород. Пассажиры провели несколько часов в салоне, а затем ждали автобусы на улице. Об этом сообщает Telegram-канал.

По данным сервиса flightradar24, вместо 20:40 по расписанию лайнер выпустили только в полночь. В воздухе он изменил маршрут и направился в Стригино. После посадки пассажиры около четырех часов оставались в салоне, затем их выпустили в терминал, где авиакомпания организовала питание и напитки.

Позже людям сообщили, что до Москвы их повезут на автобусах, первый рейс обещали в 07:00. Однако туристам пришлось ожидать на улице. Как следовало из объявления на остановке, автобусы предназначались для пассажиров сразу семи перенаправленных рейсов. В первую машину планировали посадить людей из Саратова (SU 6064), Уфы (FV 6538) и Архангельска (FV 6994), во вторую — с SU 1855 и SU 1857 из Баку, SU 1415 из Екатеринбурга и SU 1215 из Самары. По данным канала, первый автобус приехал около 08:30. Пассажиры рассказали, что никто ничего не объявлял, чтобы люди сориентировались. По их словам, в салоне вместе с ними ехали и туристы с рейса flydubai из Дубая, который также перенаправили в Нижний Новгород. Согласно онлайн-табло Внуково, минувшей ночью в Стригино приземлились как минимум два самолета, следовавших в этот аэропорт: рейс flydubai FZ 965 и борт «Азимута» A4 7018 из Тбилиси.