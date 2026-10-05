Сбитый лось может обернуться для водителя крупными расходами

Ответственность за наезд на дикое животное по гражданскому законодательству несет водитель автомобиля. Возместить экологический ущерб дорожным службам или другим организациям, как правило, не получится, рассказал ТАСС эксперт Федерации автовладельцев России и руководитель новосибирского отделения ФАР Вячеслав Ашурков.

За сбитого лося придется возместить ущерб

При наезде на дикое животное водитель должен компенсировать вред, причиненный животному миру. Размер выплаты определяется установленными государством таксами.

В Новосибирской области базовая компенсация за погибшего лося составляет 80 тыс. рублей, а за самку — 120 тыс. рублей. С учетом госпошлины и судебных расходов сумма за взрослого самца может превышать 84 тыс. рублей.

Если речь идет о животном, занесенном в Красную книгу, либо применяются повышающие коэффициенты, размер компенсации будет выше.

ОСАГО может покрыть экологический ущерб

При действующем полисе ОСАГО и правильном оформлении ДТП с участием сотрудников Госавтоинспекции выплату за ущерб природе может осуществить страховая компания.

Если водитель покинул место происшествия, страховое покрытие на такую выплату рассчитывать не позволит. В этом случае компенсировать ущерб придется самостоятельно, а автовладельцу также могут грозить лишение водительских прав и розыск.

Самостоятельно оплачивать компенсацию придется и водителям, у которых нет действующего полиса ОСАГО.

После наезда нельзя уезжать

После столкновения с диким животным водитель должен оставаться на месте происшествия и вызвать сотрудников Госавтоинспекции, а также представителей органов, отвечающих за охрану животного мира. Это необходимо сделать даже в том случае, если зверь после столкновения скрылся в лесу.

По словам эксперта-биолога Дмитрия Кропачева, в период гона лоси становятся менее осторожными и чаще выходят на дороги. Наибольшее количество ДТП с их участием приходится на вечернее и ночное время — примерно с 19:00 до 2:00.