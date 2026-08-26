Помидоры не краснеют в августе: как ускорить созревание и спасти урожай

Август — месяц, когда дачники с нетерпением всматриваются в свои грядки, ожидая, когда зеленые бока томатов нальются аппетитным красным соком. Однако нередко случается так: кусты мощные, плодов завязалось множество, а они упорно не хотят менять цвет. Как помочь растениям и не потерять урожай, корреспонденту REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

Три шага для ускорения созревания на кустах

Специалист рекомендует начать с корректировки ухода. Первое — сократить полив. Если за 2–3 недели до предполагаемого сбора прекратить увлажнять почву, растение переключит все ресурсы на вызревание плодов, прекратив наращивать зеленую массу.

Второе — полностью исключить азотные подкормки. Азот провоцирует бурный рост листвы и побегов, а для созревания томатам нужны калий и фосфор. Именно эти элементы стимулируют налив и окрашивание.

Третье — удалить все нижние листья вплоть до первой плодовой кисти, а также прищипнуть верхушку стебля, оставив два листа над последней цветочной кистью. Этот прием останавливает рост куста ввысь и перенаправляет питательные вещества к плодам.

Подкормки, которые запускают покраснение

Для ускорения созревания агроном советует обрабатывать кусты йодным раствором: 30–40 капель йода разводят в 10 литрах воды и опрыскивают растения по листьям и плодам раз в неделю. Уже через 5–7 дней после первой обработки первые томаты начинают буреть и краснеть.

Еще один эффективный прием — внекорневая подкормка монофосфатом калия. Чайную ложку (примерно 10 г) растворяют в ведре воды и опрыскивают кусты вечером. Это не только ускоряет созревание, но и улучшает вкусовые качества плодов.

Кроме того, полезно провести корневую подкормку зольным настоем — стакан золы на 10 литров воды, настоять сутки и вылить по литру под каждый куст. Калий, содержащийся в золе, помогает плодам быстрее наливаться и становиться слаще.

Дозревание в домашних условиях

Если погода резко испортилась, ночи стали холодными, а на кустах еще много зеленых помидоров, не стоит рисковать. Агроном советует снять бурые плоды — те, что уже начали менять цвет, — и перенести их в помещение.

Самый проверенный метод: уложить томаты в деревянный ящик или картонную коробку, переслаивая газетой или сухими опилками, и поставить в темное место с температурой +18…+22°C. Чтобы ускорить процесс, в ящик кладут 1–2 красных помидора или разрезанное яблоко — они выделяют этилен, газ, который запускает созревание. При таких условиях плоды краснеют за 4–7 дней.

Важно: не храните зеленые томаты на кустах при похолодании — их могут поразить болезни. Лучше собрать бурые экземпляры и дать им дойти до кондиции в тепле.

«Если на дворе уже холодно, не держите зеленые помидоры на кустах — их могут поразить болезни. Срывайте бурые, складывайте в ящик и ставьте в тепло», — завершает Леонид Суровцев.

Август — решающий месяц для томатов, и правильные действия сейчас помогут получить полноценный урожай даже в прохладное лето. Главное — вовремя скорректировать полив, убрать азот, дать калий и фосфор, а при необходимости — оставить дозревать плоды дома. Тогда ни один помидор не пропадет и вы будете наслаждаться вкусными, сладкими плодами до самой осени.