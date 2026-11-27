Житель американского штата Иллинойс выиграл в лотерею $1 млн (₽82 млн) спустя несколько дней после того, как помог незнакомцу в сложной жизненной ситуации. Информация об этом размещена на официальном сайте Illinois Lottery. Победитель предпочел сохранить анонимность.

По словам пенсионера, его добрый поступок произвел сильное впечатление на свидетелей, один из которых назвал это деяние самым благородным из виденных им. Сам мужчина воспринял ситуацию как знак свыше и решил испытать удачу, приобретя несколько лотерейных билетов. Хотя для части комбинаций он использовал предсказания из печенья, выигрышную ставку принесла случайно сгенерированная последовательность чисел.

Выигрыш стал для победителя символическим подарком к выходу на пенсию. На полученные средства он планирует приобрести минивэн и совершить поездку в Лас-Вегас, отметив, что теперь наконец может позволить себе полноценный отдых.