После подземных толчков, произошедших в Амурской области, специалисты не исключают вероятности повторных сейсмических событий, однако по-настоящему опасные землетрясения магнитудой около шести в этом районе случаются крайне редко, об этом информационному агентству ТАСС сообщил руководитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров .

По словам ученого, полностью исключать риск сильного землетрясения нельзя, однако серьезные толчки магнитудой свыше шести относятся к редким явлениям, поэтому постоянно жить в ожидании подобного сценария неверно.

Подробности толчков 23 ноября и сейсмичность региона

Ранее, 23 ноября 2026 года, в Приамурье зарегистрировали сразу два землетрясения с очагами в Архаринском округе:

первый очаг залегал на глубине 5 км , его магнитуда достигла 4,9 ;

второй эпицентр находился на глубине 14 км, магнитуда составила 4,5.

Колебания земной поверхности тогда ощутили не только в Амурской области, но и жители Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Данила Чебров пояснил, что с точки зрения геологической истории Приамурье представляет собой сейсмически активную территорию, где подземные толчки происходят регулярно. По разным оценкам, магнитуда недавнего события составляла 4,7–4,9 — для специалистов это не слишком значительный показатель, хотя для человека, впервые ощутившего колебания земли, такое событие оказывается запоминающимся.