Будут ли повторные землетрясения в Приамурье после 23 ноября 2026: прогноз
ТАСС: в РАН назвали крайне редкими опасные землетрясения в Приамурье
После подземных толчков, произошедших в Амурской области, специалисты не исключают вероятности повторных сейсмических событий, однако по-настоящему опасные землетрясения магнитудой около шести в этом районе случаются крайне редко, об этом информационному агентству ТАСС сообщил руководитель Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.
По словам ученого, полностью исключать риск сильного землетрясения нельзя, однако серьезные толчки магнитудой свыше шести относятся к редким явлениям, поэтому постоянно жить в ожидании подобного сценария неверно.
Подробности толчков 23 ноября и сейсмичность региона
Ранее, 23 ноября 2026 года, в Приамурье зарегистрировали сразу два землетрясения с очагами в Архаринском округе:
- первый очаг залегал на глубине 5 км, его магнитуда достигла 4,9;
- второй эпицентр находился на глубине 14 км, магнитуда составила 4,5.
Колебания земной поверхности тогда ощутили не только в Амурской области, но и жители Хабаровского края и Еврейской автономной области.
Данила Чебров пояснил, что с точки зрения геологической истории Приамурье представляет собой сейсмически активную территорию, где подземные толчки происходят регулярно. По разным оценкам, магнитуда недавнего события составляла 4,7–4,9 — для специалистов это не слишком значительный показатель, хотя для человека, впервые ощутившего колебания земли, такое событие оказывается запоминающимся.