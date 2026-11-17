ЦБ с 1 января 2027 года получит право запрашивать у ФНС сведения о счетах и категориях доходов граждан, с 1 сентября 2027 года — об электронных кошельках. Регулятор будет передавать налоговой службе данные о физлицах, систематически получающих доходы от других граждан. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения бюджета РФ, опубликованных в электронной базе парламента.

Признаки систематического получения доходов, порядок и формат передачи сведений в поправках не определены. Норма распространяется на операции, совершенные после 1 января 2026 года.

Аналогичную норму Минфин предложил ко второму чтению законопроекта (N617-9) — о поправках в Налоговый кодекс. Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что ведомство готово распространить ее только на операции с 1 января 2027 года. В поправках к законопроекту N619-9 сохранена дата 1 января 2026 года.

Поправки также дополняют закон о ЦБ новой статьей, позволяющей регулятору получать от ФНС сведения для защиты прав клиентов-физлиц российских банков и филиалов иностранных банков, а также для предотвращения незаконных финансовых операций. Речь идет об открытии или закрытии счетов (вкладов) физлиц, не являющихся ИП, об открытии и закрытии электронных кошельков таких лиц, прошедших полную или упрощенную идентификацию, о категориях среднемесячных доходов физлиц, а также о зарегистрированных в РФ юрлицах (ИП) без признаков реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, ФНС с 1 мая 2027 года начнет передавать ЦБ сведения обо всех счетах и вкладах граждан, открытых по состоянию на 31 декабря 2026 года, а с 1 января 2028 года — о предоставленных им электронных средствах платежа по состоянию на 31 августа 2027 года. Формат, порядок и сроки передачи определит соглашение ЦБ и ФНС.

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