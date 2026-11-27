Еще до пленарного заседания все пункты повестки прошли тщательную проработку: их детально разбирали на профильных депутатских комиссиях. В ходе основной встречи по каждому вопросу заслушали доклады, обсудили разные позиции и сверили подготовленные предложения — такой подход позволил выносить на голосование уже проработанные решения.

В повестку включили 15 вопросов, охватывающих ключевые сферы жизни округа. Депутаты рассматривали направления бюджетной и налоговой политики, вопросы земельных и имущественных отношений, а также темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством и развитием транспортной инфраструктуры. Значительную часть повестки занял социальный блок: речь шла о мерах поддержки малоимущих граждан — именно эти решения ощутимо влияют на повседневную жизнь жителей округа.

Центральным пунктом обсуждения стал проект бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года. От параметров главного финансового документа во многом зависит, какие инфраструктурные и социальные проекты получится реализовать в ближайшие годы. При этом депутаты подчеркивают: сейчас идет только первый этап рассмотрения бюджета. Окончательные решения будут приниматься с учетом предложений, которые смогут направить сами жители округа, — механизмы общественного участия в бюджетном процессе остаются важной частью работы Совета.