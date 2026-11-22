Руководитель движения «Россия Православная» и член Всемирного русского народного собора Михаил Иванов перечислил случаи, когда религиозные предметы не стоит держать дома и лучше передать в храм. По словам общественника, некоторые святыни требуют особых условий хранения либо вовсе не относятся к молельным образам, пишет News.ru .

Прежде всего в приход следует отнести сильно обветшавшие иконы — например, когда краска осыпалась настолько, что лик святого уже не разглядеть, или когда бумажное изображение порвалось и не подлежит реставрации. Утративший вид образ не должен пылиться на полке вперемешку с бытовыми вещами.

Особых правил требуют и ковчеги с частицами мощей. По церковным нормам такие реликвии положено держать только в отдельном нежилом помещении, где люди не спят и не едят, а у домашних животных нет туда доступа. Поскольку в обычной городской квартире выделить такую комнату почти нереально, подобные святыни лучше сразу передать церкви.

Кроме того, Иванов посоветовал не путать канонические освященные иконы с картинами на евангельские и библейские сюжеты — это произведения искусства, а не предметы для молитвы, поэтому ставить их в красный угол рядом со святынями неправильно. Отдать икону в храм стоит и в том случае, если в семье ею перестали пользоваться: вместо небрежного хранения дома образ в церкви получит должный уход.