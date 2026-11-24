В воскресенье, 22 ноября, привычную тишину наукограда разорвали резкие звуки — не лабораторные щелчки и не гул серверов, а звон клинков, свист стрел и тяжелый стук алебард. На хоккейной площадке, которая в тот день стала полем брани, развернулись зрелищные поединки рыцарей — инициатором действа выступил студенческий Клуб исторического моделирования.

В схватках сошлись десятки бойцов в тяжелой броне: они с азартом сходились стенка на стенку, выкрикивали боевые кличи и демонстрировали выучку. Со стороны казалось, что вот-вот прольется кровь и рухнут поверженные воины. Но паники быть не должно: в этих баталиях нет настоящей опасности. Все вооружение — гуманизированное, специально адаптированное, чтобы исключить серьезные травмы. Среди «воинов» — студенты и выпускники Физтеха, а также реконструкторы из московских клубов и городов по всей стране.

По словам Леонида Дорофеева, руководителя фехтовального направления и магистранта МФТИ, тяжелые последствия в таких боях — редкость. Чаще всего речь идет о типичных спортивных неприятностях: растяжениях, вывихах, ушибах. Такой уровень риска позволяет участникам спокойно оттачивать боевые приемы, разбирать тактические схемы и учиться действовать как единый механизм.

Клуб исторического моделирования на Физтехе ведет свою историю с 2003 года и давно перерос простое увлечение мечами. Сегодня в нем гармонично уживаются четыре разных направления: дуэльное фехтование, стрельба из традиционного лука, массовые бои и даже танцы — от изящных менуэтов до экспрессивного аргентинского танго. Такое сочетание помогает по-новому взглянуть на эпоху: не только как на время битв, но и как на мир этикета, ритуалов и культуры движения.

Тем, кто хочет на время отключиться от цифрового шума и испытать дух эпохи, где сила и ловкость значили не меньше формул и расчетов, стоит следить за анонсами в официальных аккаунтах МФТИ. Организаторы уже сообщили, что следующая масштабная встреча рыцарей ожидается в феврале, так что у зрителей и потенциальных участников есть время подготовиться.