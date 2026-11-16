Киберспортсмен из Орехово-Зуева ворвался в топ-15 рейтинга Forbes, обойдя звезд футбола и тенниса

REGIONS: геймер из Подмосковья обошел Акинфеева и Рублева в рейтинге Forbes

Общество

Фото: [соцсети]

Киберспортсмен Илья Осипов, известный под ником m0NESY, занял 14-е место в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов по версии Forbes Sport. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на рейтинг Forbes.

Уроженец Орехово-Зуева стал единственным киберспортсменом в итоговой тридцатке. Сейчас Осипов играет снайпером за Team Falcons в Counter-Strike 2, а в 2026 году взял IEM Cologne Major и получил приз самому ценному игроку турнира.

В списке Forbes он оставил позади футболиста Игоря Акинфеева, теннисиста Андрея Рублева и лыжника Александра Большунова. Методика оценки включала упоминания в СМИ и соцсетях, количество подписчиков и активность аудитории. Всего исследование охватило 318 спортсменов из 23 дисциплин.

Для m0NESY это уже четвертое попадание в рейтинг подряд, и текущая позиция — его лучший результат. В 2023 году он был 28-м, год спустя переместился на 17-ю строчку, а теперь поднялся на 14-ю.

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Орехово-Зуево

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